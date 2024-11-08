Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da bir araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da bir araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Erkan Şahin'in (47) kullandığı 02 ACA 369 plakalı SUV tipi araç, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Yunus Emre Akyüz (69) yönetimindeki 55 HA 565 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Mahmut Keskin (78), Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Mahmut Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Akyüz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
        Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor...
        Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor...
        Samsun'da alüminyum borulara gizlenmiş uyuşturucu bulundu
        Samsun'da alüminyum borulara gizlenmiş uyuşturucu bulundu
        Havza Belediye Başkanı İkiz'den AK Parti İlçe Başkanı Pekşen'e ziyaret
        Havza Belediye Başkanı İkiz'den AK Parti İlçe Başkanı Pekşen'e ziyaret
        Havza'da özel öğrenciler "1938" koreografisi oluşturdu
        Havza'da özel öğrenciler "1938" koreografisi oluşturdu
        Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor
        Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor