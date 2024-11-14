GÜNCELLEME - Samsun'da ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı'nın kesişimindeki ATM'den para çeken A.G. (22), yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çevrede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliler K.D. (17), M.A. (17) ile S.K'yi (16) yakaladı.
Emniyete götürülen zanlılar K.D'nin 6, M.A'nın 2 ve S.K'nin 8 suç kaydı olduğu belirlendi.
A.G'nin ise 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.