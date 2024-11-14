GÜNCELLEME - Samsun'da ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

A.G'nin ise 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyete götürülen zanlılar K.D'nin 6, M.A'nın 2 ve S.K'nin 8 suç kaydı olduğu belirlendi.

Çevrede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliler K.D. (17), M.A. (17) ile S.K'yi (16) yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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