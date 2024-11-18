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        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:08
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        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        İddiaya göre, polisi arayan B.Ö. (28), arkadaşı B.K. ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittikleri, arkadaşı B.K'nin (49) alt katta yaşayan Kani Timur Ünal'ı (52) silahla yaraladığı ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

        Silahla bacağından vurulduğu tespit edilen Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında B.Ö, B.K. ile A.B. (22) isimli kadını gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.Ö. adli kontrol şartıyla, A.B. ise hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Silahı kullanan B.K'nin "cinayet" suçundan 9 yıldır cezaevinde olduğu ve açık cezaevinden izne çıktığı, Ünal ile akraba oldukları belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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