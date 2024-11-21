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        GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı salıverildi

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:09
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        GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı salıverildi
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan T.K. (50), A.K. (20) ve M.K'nin (50) işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

        Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan T.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekipler, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte 20 Kasım'da, Yenimahalle'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflardan N.A.C. (21) silahla yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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