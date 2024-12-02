GÜNCELLEME - Samsun'da mobilya çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde mobilya çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde mobilya çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'ndeki bir iş yerinde ikinci el mobilyanın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı ikinci el satıcısı olduğu öğrenilen K.K'nin (45) gerçekleştirdiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada mobilyaları ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.K. ise emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen mobilyalar ise sahibine teslim edildi.
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