Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da sürücüsünün kontrolden kaçarken otomobiliyle çarptığı bekçi yaralandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin çarptığı bekçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da sürücüsünün kontrolden kaçarken otomobiliyle çarptığı bekçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin çarptığı bekçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun-Sinop kara yolu Yükseliş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde polis, uygulama noktasında S.O'nun (30) kullandığı 55 HS 197 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Uyarıları dikkati almayıp kaçan S.O. yönetimindeki otomobille, kendisini durdurmak isteyen bekçi S.K'ye (31) çarptı.

        Yaralanan S.K, sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.O'yu 19 Mayıs ilçesi Yukarı Engiz Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakaladı.

        Gözaltına alınan S.O, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olayla ilgili bir kişinin de arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar

        Benzer Haberler

        Samsun'da kursu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru gemi adamı sertifikası...
        Samsun'da kursu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru gemi adamı sertifikası...
        Samsun'da hava kalitesini arttırmak için sobalı evlere doğal gaz sistemi ku...
        Samsun'da hava kalitesini arttırmak için sobalı evlere doğal gaz sistemi ku...
        OMÜ dünyanın en çevre dostu 281. kampüsü oldu
        OMÜ dünyanın en çevre dostu 281. kampüsü oldu
        Çarşamba'da 5 katlı binanın çatısındaki yangın hasara yol açtı
        Çarşamba'da 5 katlı binanın çatısındaki yangın hasara yol açtı
        CHP Havza İlçe Danışma Kurulu toplandı
        CHP Havza İlçe Danışma Kurulu toplandı
        5'inci sınıf öğrencileri nişastadan biyoplastik üretti
        5'inci sınıf öğrencileri nişastadan biyoplastik üretti