GÜNCELLEME - Samsun'da sürücüsünün kontrolden kaçarken otomobiliyle çarptığı bekçi yaralandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin çarptığı bekçi yaralandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin çarptığı bekçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Sinop kara yolu Yükseliş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde polis, uygulama noktasında S.O'nun (30) kullandığı 55 HS 197 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Uyarıları dikkati almayıp kaçan S.O. yönetimindeki otomobille, kendisini durdurmak isteyen bekçi S.K'ye (31) çarptı.
Yaralanan S.K, sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.O'yu 19 Mayıs ilçesi Yukarı Engiz Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakaladı.
Gözaltına alınan S.O, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili bir kişinin de arandığı belirtildi.
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