GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, Y.I, O.B. ve R.O'nun ikametlerinde yapılan aramada 516 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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