Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, Y.I, O.B. ve R.O'nun ikametlerinde yapılan aramada 516 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı

        Benzer Haberler

        Samsun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da kaza yapan araçlardan biri yine tramvay yoluna girdi; 1 yaralı
        Samsun'da kaza yapan araçlardan biri yine tramvay yoluna girdi; 1 yaralı
        Samsun'da dükkanda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da dükkanda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kız arkadaşının annesini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşının annesini öldürüp, intihar etti
        Samsun'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten zanlı yaka...
        Samsun'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten zanlı yaka...