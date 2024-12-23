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        Samsun'da kayıp 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:23
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        Samsun'da kayıp 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile AFAD ekiplerinin, teknedeki Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) arama çalışmaları sürüyor.

        Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

        Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine balıkçılar için arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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