Samsun'da kayıp 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile AFAD ekiplerinin, teknedeki Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) arama çalışmaları sürüyor.