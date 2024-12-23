Samsun'da kayıp 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile AFAD ekiplerinin, teknedeki Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) arama çalışmaları sürüyor.
Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.
Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine balıkçılar için arama çalışması başlatılmıştı.
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