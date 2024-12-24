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        GÜNCELLEME - Samsun'da kayıp 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:58
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        GÜNCELLEME - Samsun'da kayıp 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile AFAD ekiplerinin, teknedeki Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) arama çalışmaları sürüyor.

        Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

        Arama çalışmalarının gece de devam edeceği bildirildi.

        Üç çocuk babası Halil Kayış'ın akrabası Ayhan Tanrıkulu (58), AA muhabirine, 22 Aralık saat 17.00'de Kayış ve arkadaşının denize açıldıklarını söyledi.

        Tüm yakınlarının heyecanla kaybolan balıkçılardan haber beklediğini belirten Tanrıkulu, "Aramaların hızlandırılmasını istiyoruz. Halil çocukluğundan beri bu işi yapıyor, çok tecrübeli bu işte arkadaşıyla beraber. Deniz şartlarını da iyi bilen birisi. Burada çoluk çocuğu perişan, biz perişanız." dedi.

        Teknenin uzunluğunun 7-8 metre olduğunu ve aramaların yapıldığı yerin derin sular olmadığını kaydeden Tanrıkulu, "Tüm birimlerimizden, devletimizden, bilhassa valiliğimizden yardım bekliyoruz. Biz de emin olalım ki tekne battıysa, öldüyse bir görülsün." ifadelerini kullandı.

        Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine balıkçılar için dün arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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