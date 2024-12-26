GÜNCELLEME - Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı
Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tutuklandı.
Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tutuklandı.
Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.I. hakkında, başka bir sosyal medya platformundaki aynı paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.
Bu karar üzerine A.I, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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