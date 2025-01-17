GÜNCELLEME - Samsun'da elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıya adli kontrol

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, elektrikli bisikleti kilidini kırarak çalan şüphelileri tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Mihrace Sokak'ta elektrikli bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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