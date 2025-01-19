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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polis memurları ödüllendirildi

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polis memuru ile ekip arkadaşı ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:44
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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polis memurları ödüllendirildi
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polis memuru ile ekip arkadaşı ödüllendirildi.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Turgay Yapıcı ve Burak Çağlar'ı makamında kabul etti.

        Arıbaş, Yapıcı ve Çağlar'a cesaret ve özverileri dolayısıyla teşekkür ederek ödüller takdim etti.

        S.P. (42) isimli kadın dün Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nden denize atlamış, sahil kenarında devriye görevi esnasında kadının denizde çırpınmaya başladığını gören polis memuru Turgay Yapıcı, suya girerek S.P'yi baygın halde bulunduğu yerden çıkarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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