Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polis memurları ödüllendirildi

Arıbaş, Yapıcı ve Çağlar'a cesaret ve özverileri dolayısıyla teşekkür ederek ödüller takdim etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Turgay Yapıcı ve Burak Çağlar'ı makamında kabul etti.

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