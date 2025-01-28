Samsun'da silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı

Kentte 28 Ocak'ta Osman T. ve Suat T. ile arasında çıkan tartışmanın ardından Halit S, tabancayla baba ve oğlunu yaralamıştı. Kaçan Halit S, polis ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanmıştı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden yaralılardan Suat T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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