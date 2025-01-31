GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A.A, N.A. ile Ü.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda cep telefonu, tablet, akıllı saat ile bilgisayar gibi 24 dijital materyale el koydu.

Samsun, Sinop, Amasya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.A.A, U.S, N.A, C.S, A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.

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