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        Samsun'daki tır kazasında sürücü tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:31
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        Samsun'daki tır kazasında sürücü tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

        Bafra Organize Sanayi Yolu'nda dün meydana gelen kazada yaralanan tır sürücüsü Erdi Öztürk (34) tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaza anı ise bir otoparkın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Erdi Öztürk'ün kullandığı hayvan yemi yüklü tır, Kızılırmak Seddesi Bafra Organize Sanayi Sitesi yolunda dün karşı yönden gelen Ercan Yılmaz (60) idaresindeki cam yüklü tırla çarpışmış, Yılmaz kazada yaşamını yitirmişti. Öztürk ile yanındaki Osman Zeki Y. (26) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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