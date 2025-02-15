Samsun'da tıra çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada Güven, olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Yıldızoğlu ve Ergüngör ise sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüste sıkışan sürücü ile aynı araçtaki Avni Kaan Ergüngör (38) ve Ferhat Güven, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

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