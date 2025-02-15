Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Zanlının iş yerinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 655 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma sonucunda B.U.K'nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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