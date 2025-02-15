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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:58
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

        Ligde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 43 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

        TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kırmızı-beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Marc Bola ve Lubomir Satka'nın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

        Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı, TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

        - 4 isim ceza sınırında

        Reeder Samsunspor'da TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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