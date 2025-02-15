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        Samsun'da kargo paketinde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde kargoyla gönderilen pakette uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:11
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        Samsun'da kargo paketinde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde kargoyla gönderilen pakette uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargo paketindeki uyuşturucuyu temin eden B.Y. (26) ile Y.E.B'yi (27) yakaladı.

        Kargo paketinde kıyafete sarılı 400 gram kokain ve 42 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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