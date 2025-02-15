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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde iş yerinde sahte içki imal edilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:09
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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde iş yerinde sahte içki imal edilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

        Şüphelinin girdiği kumaş döşeme dükkanında sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

        İş yerinde yapılan aramada 122 şişe sahte içki, 1 kilogram karbon granül, içki aroması, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Operasyonda S.A. (22), M.C.E. (29), Y.Ö. (21), O.C. (25) ve S.A. (38) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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