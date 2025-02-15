Samsun'da sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İş yerinde yapılan aramada 122 şişe sahte içki, 1 kilogram karbon granül, içki aroması, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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