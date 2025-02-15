Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 790 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 790 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 790 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 790 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda kaçak makaronun piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli kamyonun depoya malzeme indirdiği sırada düzenledikleri operasyonda 790 bin sahte bandrollü makaron ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.M. (27) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?

        Benzer Haberler

        Birinci Dünya Savaşı'nda esir olan askerin mektubu 107 yıl sonra torunların...
        Birinci Dünya Savaşı'nda esir olan askerin mektubu 107 yıl sonra torunların...
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        790 bin makaronu depoya indirirken suçüstü yakalandı
        790 bin makaronu depoya indirirken suçüstü yakalandı
        Milli okçu Mete Gazoz: Avrupa şampiyonu olacağım
        Milli okçu Mete Gazoz: Avrupa şampiyonu olacağım
        Samsun'da kargo paketinde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kargo paketinde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı