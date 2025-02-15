Kanser hastalığına yenik düşen polis memurunun cenazesi Bafra'da defnedildi

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ile meslektaşları katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yılmaz'ın cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra Uluağaç Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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