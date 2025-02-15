Bafra'da "Bağırmayan anne baba olmak" semineri düzenlendi

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği seminer, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uzman psikolog ve yazar Hatice Kübra Tongar, Bafra'da "Bağırmayan anne baba olmak" semineri verdi.

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