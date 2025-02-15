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        Bafra'da "Bağırmayan anne baba olmak" semineri düzenlendi

        Uzman psikolog ve yazar Hatice Kübra Tongar, Bafra'da "Bağırmayan anne baba olmak" semineri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:43
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        Bafra'da "Bağırmayan anne baba olmak" semineri düzenlendi
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        Uzman psikolog ve yazar Hatice Kübra Tongar, Bafra'da "Bağırmayan anne baba olmak" semineri verdi.

        Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği seminer, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Tongar, seminerde aile içi eğitim, anne-çocuk ilişkisi, çocuk psikolojisi ve ebeveyn rolleri üzerine bilgi verdi.

        Seminere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın eşi Asuman Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

        Tongar, seminerin ardından kitaplarını imzaladı.

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        Galeri

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