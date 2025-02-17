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        Samsun'da hamsinin kilogramı 130 ila 200 lira arasında satılıyor

        Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130 ila 200 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:27
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        Samsun'da hamsinin kilogramı 130 ila 200 lira arasında satılıyor
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        Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130 ila 200 liradan satışa sunuluyor.

        Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, AA muhabirine, havaların soğuması ve beklenen yağışların gelmesinin ardından balık tüketiminin de arttığını söyledi.

        Kılıç, tezgahlarda hamsi başta olmak üzere balık bolluğu yaşandığını dile getirerek, "Hamsi inşallah bundan sonra daha da bollaşacak. Fiyatlarda bu nedenle düşüş bekliyoruz. Mezgit ve istavrit 100 lira, hamsi 130 lira, barbun 200 lira. Bolluk oldukça daha da ucuzluk bekliyoruz." dedi.

        Hamsinin soğuk havaları sevdiğini bu nedenle denizde bolca tutulduğunu ifade eden Kılıç, vatandaşların da soğuk ve yağışlı havalarda daha çok balık tükettiğini söyledi.

        Kılıç, başta hamsi olmak üzere balık satışlarından memnun olduklarını kaydetti.

        Tezgahlarda, hamsi 130 ila 200 lira arasında, deniz levreği, somon ve barbun 200, kefal 100, istavrit 130-150 lira arasında satılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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