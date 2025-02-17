Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 58 gram sentetik uyuşturucu ve 42 sentetik ecza ele geçirildi.

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