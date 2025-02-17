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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Amasya'nın Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 22:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:40
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Amasya'nın Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 58 gram sentetik uyuşturucu ve 42 sentetik ecza ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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