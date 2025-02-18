Samsun'da elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Ekipler, zanlının elbise dolabını sera gibi kullanarak özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurduğunu ve kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

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