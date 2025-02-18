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        Samsun'da elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde elbise dolabında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:09
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        Samsun'da elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde elbise dolabında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında uyuşturucu satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen M.İ.Y'nin (25) ikametine operasyon düzenledi.

        Ekipler, zanlının elbise dolabını sera gibi kullanarak özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurduğunu ve kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

        Adreste arama yapan ekipler, 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme düzeneği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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