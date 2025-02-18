GÜNCELLEME - Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

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