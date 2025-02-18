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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:53
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde arama yapıldı.

        Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 56,90 gram sentetik uyuşturucu, peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.Ö. (29) ve E.S. (41) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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