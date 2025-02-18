Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Olayla ilgili A.Ö. (29) ve E.S. (41) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 56,90 gram sentetik uyuşturucu, peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

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