19 Mayıs ilçesinde "kahverengi kokarca bilgilendirme toplantısı" yapıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban'ın katılımıyla Aydınpınar Mahallesi'nde kahverengi kokarca ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda üreticilere, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede alınacak önlemlerle ilgili bilgi verildi, kışlak mücadelesi kapsamında çatı, bodrum, depo ve benzeri alanlarda ilaçlama yapılması istendi.

Sekban, son yıllarda üreticilere büyük zarar veren zararlıyla mücadele ve önlemlerin devam ettiğini anlatarak, "19 Mayıs Belediyemizle iş birliği içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sizler de bizlere yardımcı olarak, bu zararlıdan ve etkilerinden kurtulacağımızı düşünüyorum. Bilgilendirme toplantılarımız devam edecek. Konuyla veya tarımsal üretim ile ilgili bilgi almak için müdürlüğümüzü ziyaret ederek mühendislerimizden yardım alabilirsiniz." dedi.