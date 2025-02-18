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        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 323 köye ulaşım sağlanamıyor

        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 323 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:17
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        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 323 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Samsun, Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 323 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Samsun Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Alaçam'da 5, Ayvacık'ta 5, Bafra'da 8, Ladik'te 6, Kavak'ta 9, Vezirköprü'de 16 ve Yakakent'te 1 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 293 personel ve 203 araçla kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

        Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle merkez ve Abana'da sekizer, İhsangazi, Şenpazar ve Azdavay'da altışar, Bozkurt'ta 23, Çatalzeytin'de 22, Devrekani'de 12, Doğanyurt'ta 20, İnebolu'da 48 ve Küre'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Amasya'da da kar nedeniyle 95 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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