GÜNCELLEME - Samsun'da hırsızlık zanlısı, hakim karşısında başka hırsızlık suçunu itiraf etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde evden hırsızlık suçundan yargılanan ve mahkemede başka bir ikametten hırsızlık yaptığı itirafında bulununca gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak 2024'te İlkadım ilçesinde bir ikametten yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili tutuksuz yargılanan S.Y. isimli kadın, mahkemede 18 Şubat'ta ele geçirilen altınların 30 bin liralık kısmını İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'ta farklı bir ikametten çaldığını itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, itirafın ardından şüpheliyi duruşma sonrası yeniden gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin 64 suç kaydının olduğu öğrenildi.