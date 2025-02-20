Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, minyatür kaleli oyun, dar alanda oyun ve taktik çalışma ile günü tamamladı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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