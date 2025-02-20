Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular 1 saat 10 dakika çalıştı.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, minyatür kaleli oyun, dar alanda oyun ve taktik çalışma ile günü tamamladı.
Samsunspor, maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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