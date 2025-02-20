Samsun'da rahatsızlanan 3 aylık bebeği UMKE hastaneye ulaştırdı
Samsun'un Yakakent ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Esem Ela Turgut, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Samsun'un Yakakent ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Esem Ela Turgut, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Yakakent ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Büyükkırık Mahallesi'nin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Büyükkırık Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 3 aylık Esem Ela bebeğin ailesi, çocuklarını hastaneye götürmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Kar yağışından dolayı ambulansla ulaşımda güçlük yaşanması üzerine bölgeye arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli ve Yakakent Belediyesi iş makinesi sevk edildi.
Ekipler, iş makinesiyle ulaşıma açılan yoldan Esem Ela bebeğin evine ulaştı.
Evinden alınan 3 aylık bebek, hastaneye götürüldü.
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