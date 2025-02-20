GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmış, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.​​​​​​​

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