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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi

        Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:38
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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi
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        Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlıya ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmış, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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