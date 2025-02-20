GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi
Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlıya ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmış, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
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