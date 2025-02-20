Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, A.G. (54) ve T.Ş. (39) isimli şahısların kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 18 parça halinde satışa hazır toplam 150 gram sentetik uyuşturucu, 1,15 gram esrar ve 1 gram tütüne emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirdi.

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