Ladik Kaymakamı Özbalta, kızakla kayan çocukları ziyaret etti

Çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenen Özbalta, öğrencilere çikolata ikramında bulundu. ​​​​​​​

Kaymakam Özbalta, olumsuz hava şartları nedeni ile eğitim ve öğretime verilen arayı fırsat bilerek "Muhtarın Yokuşu" mevkisinde kızaklarıyla kayak yapan öğrencilerin yanına gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.