Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

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