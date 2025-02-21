Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte dün itibarıyla başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Buzlanma nedeniyle kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kaldığı görüldü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüyor.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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