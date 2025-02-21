Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        KAAN projesinden etkilenen İsmet amca, TSK Güçlendirme Vakfına 100 bin lira bağışladı

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki İsmet Bilgin, Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "KAAN" projesinden etkilenerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 100 bin lira bağışta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAAN projesinden etkilenen İsmet amca, TSK Güçlendirme Vakfına 100 bin lira bağışladı
        ABONE OL

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki İsmet Bilgin, Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "KAAN" projesinden etkilenerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 100 bin lira bağışta bulundu.

        Evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi emekli inşaat yüksek mühendisi Bilgin, emekli maaşı ve birikimlerinin bir bölümüyle düzenli olarak bağış yapıyor.

        Daha önce Türk Kızılay ve Mehmetçik Vakfının yanı sıra İHH gibi yardım kuruluşlarına da bağışta bulunan Bilgin, "KAAN" projesinden etkilenerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına da bağış yapma kararı aldı.

        Vakfa 100 bin lira bağışta bulunan Bilgin, imkanları ölçüsünde Türkiye'nin yerli ve milli projelerine destek olmayı sürdürmeyi planlıyor.

        Bilgin, AA muhabirine, ailesiyle yaşadığını söyledi.

        Hali vakti yerinde olanların mutlaka çevresine yardımda bulunduğunu belirten Bilgin, "Ben de vatandaşlık görevi olarak çevreme yardımda bulunmaya gayret ediyorum. Son zamanlarda bağışlarımı daha çok Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapıyorum. Bu durumdan da çok mutlu oluyorum. Oraya yaptığım bağışın tam yerini bulduğuna inanıyorum." dedi.

        KAAN projesinden etkilendiğini dile getiren Bilgin, "KAAN, bizim medarıiftihar projemizdi. Türkiye'de son zamanlarda birçok projeler yapıldı, yapılıyor. Yalnız KAAN bizim bayrak projemizdir. Birçok silahımızı kendimiz üretmeye başladığımız halde henüz savaş uçağımızı üretememiştik. Bu KAAN, savaş uçağına atılan en büyük adımımızdır. Kalbimizle, gönlümüzle destekliyoruz." diye konuştu.

        - "Ömrüm oldukça bu bağışlara devam etmeyi düşünüyorum"

        Bağış yaptığında kendisini huzurlu hissettiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

        "Çevremizde bazı yerlere bağış yaptım ama bana öyle geliyor ki bana en çok huzur veren, beni en çok rahatlatan bağışım Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığım bağıştır. Allah nasip ederse ömrüm oldukça bu bağışlara devam etmeyi düşünüyorum. Bir yerde bulunurken birtakım gücünüz olması lazım. Bugünkü dünya öyle. Bu gücü elde bulundurmak için sizin bir silahlı kuvvetleriniz olması lazım. Silahlı kuvvetlerimiz nedir? Türkiye'nin tapusudur. Eğer silahlı kuvvetlerimiz olmazsa bu vatan elimizden gider. O yüzden bu vatana sahip olduğumuz için bu vatanın evladı olduğumuz için gerekirse canımızı vereceğimiz bir vatan olduğu için ve buna sahip çıkmak adına Silahlı Kuvvetlerimize yardım etmeyi düşünüyorum. Bu yardımdan sonra da en büyük huzuru duyuyorum."

        Dünyanın en iyi yerine bağış yaptığını düşündüğünü dile getiren Bilgin, "Paramın en değerli yere gittiğini düşünüyorum. Paramı bu dünyadan öbür dünyaya taşıdığıma inanıyorum. TSK olursa ben de rahat olurum, mutlu olurum." ifadesini kullandı.

        Bilgin, televizyonlarda ASELSAN ve Roketsan'ın yaptıklarını gördüğü zaman çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        "ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke olmazdı"
        "ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke olmazdı"
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

        Benzer Haberler

        Geliştirilen "yanmaz boya" 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor
        Geliştirilen "yanmaz boya" 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor
        Terme'de belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor
        Terme'de belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor
        Samsun'da çocukların tehlikeli kızak eğlencesi
        Samsun'da çocukların tehlikeli kızak eğlencesi
        Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede
        Samsun'da kar yağışı etkisini artırdı
        Samsun'da kar yağışı etkisini artırdı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede