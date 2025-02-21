Geliştirilen "yanmaz boya" 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor

İLYAS GÜN - Samsun'da yaşayan kimyager Yücel Kaynar'ın 9 yıllık AR-GE çalışması sonucunda geliştirdiği boya, yangınlarda 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor.

Kaynar, Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (TEKNOPARK) 9 yıl önce başladığı "yanmaz boya" formülü üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Geliştirdikleri boyaya "Nanoperl" adını veren Kaynar, AA muhabirine, özellikle ahşap yapıların yangın ve soğuktan korunması için dirençli boya üretimi konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ahşap yapıların dünyanın her yanında revaçta olduğunu belirten Kaynar, "Hem depremde riski azalttığı hem de daha güzel görüntü verdiği için insanlar ahşap yapıları kullanmakta. Bunun en büyük handikabı, yangına karşı çok hassaslar. Bunun önlenmesi için çalışmalarımıza hız verdik." dedi.

- Boyadan duman, gaz, karbondioksit gibi zehirli madde açığa çıkmıyor

Yürüttükleri çalışma sonucu geliştirdikleri ürünün su bazlı olduğunu ve inorganik maddelerden oluştuğunu anlatan Kaynar, şöyle devam etti:

"Üründe kullandığımız malzemelerin tamamı yerli ve milli ham maddelerdir. Yaptığımız deneysel çalışmalarda 1000 dereceleri gördük ve ahşap yapıda etkilenme olmadı. Çünkü ürünümüzün çalışma esaslarından biri, yüksek ısıya gelince, yani 300 dereceleri geçince ahşap kısmına ısının iletimini engelleyen bariyer oluşturuyor. O bariyer arka yüzeye, yani ahşaba koruma sağlıyor. Aradaki hava boşluğu, ahşabı koruyor. Ulaşan ısı 60-70 derece gibi düşük kaldığı için ahşap, yangından etkilenmiyor. Bütün bu aşamalar olurken duman, gaz, karbondioksit gibi herhangi zehirli madde açığa çıkmadığı için insanlarımız veya canlılarımız yangından etkilenmiyor. Zaten yangın oluşmamış oluyor."

- "Boyama yapılan yerden kalkma yapmıyor, hiçbir şeyden etkilenmiyor"

Kaynar, ürünü geliştirirken binlerce farklı ham madde ile deneysel çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Proje bittiğinde 60 civarında ham madde kullandık. Birbirlerine çok zıt ham maddeler var. Bunları farklı reaksiyonlarla birbirlerine uyumlu hale getirdik. O aşamadan sonra ürünlerin hiçbiri birbirine zıt tepki göstermiyor, yanmıyor. Boyama yapılan yerden kalkma yapmıyor, hiçbir şeyden etkilenmiyor. Darbelere karşı da çok mukavemetli malzeme oluştu." diye konuştu.