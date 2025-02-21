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        Geliştirilen "yanmaz boya" 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor

        İLYAS GÜN - Samsun'da yaşayan kimyager Yücel Kaynar'ın 9 yıllık AR-GE çalışması sonucunda geliştirdiği boya, yangınlarda 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:42
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        Geliştirilen "yanmaz boya" 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor
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        İLYAS GÜN - Samsun'da yaşayan kimyager Yücel Kaynar'ın 9 yıllık AR-GE çalışması sonucunda geliştirdiği boya, yangınlarda 1500 dereceye kadar koruma sağlıyor.

        Kaynar, Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (TEKNOPARK) 9 yıl önce başladığı "yanmaz boya" formülü üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

        Geliştirdikleri boyaya "Nanoperl" adını veren Kaynar, AA muhabirine, özellikle ahşap yapıların yangın ve soğuktan korunması için dirençli boya üretimi konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Ahşap yapıların dünyanın her yanında revaçta olduğunu belirten Kaynar, "Hem depremde riski azalttığı hem de daha güzel görüntü verdiği için insanlar ahşap yapıları kullanmakta. Bunun en büyük handikabı, yangına karşı çok hassaslar. Bunun önlenmesi için çalışmalarımıza hız verdik." dedi.

        - Boyadan duman, gaz, karbondioksit gibi zehirli madde açığa çıkmıyor

        Yürüttükleri çalışma sonucu geliştirdikleri ürünün su bazlı olduğunu ve inorganik maddelerden oluştuğunu anlatan Kaynar, şöyle devam etti:

        "Üründe kullandığımız malzemelerin tamamı yerli ve milli ham maddelerdir. Yaptığımız deneysel çalışmalarda 1000 dereceleri gördük ve ahşap yapıda etkilenme olmadı. Çünkü ürünümüzün çalışma esaslarından biri, yüksek ısıya gelince, yani 300 dereceleri geçince ahşap kısmına ısının iletimini engelleyen bariyer oluşturuyor. O bariyer arka yüzeye, yani ahşaba koruma sağlıyor. Aradaki hava boşluğu, ahşabı koruyor. Ulaşan ısı 60-70 derece gibi düşük kaldığı için ahşap, yangından etkilenmiyor. Bütün bu aşamalar olurken duman, gaz, karbondioksit gibi herhangi zehirli madde açığa çıkmadığı için insanlarımız veya canlılarımız yangından etkilenmiyor. Zaten yangın oluşmamış oluyor."

        - "Boyama yapılan yerden kalkma yapmıyor, hiçbir şeyden etkilenmiyor"

        Kaynar, ürünü geliştirirken binlerce farklı ham madde ile deneysel çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Proje bittiğinde 60 civarında ham madde kullandık. Birbirlerine çok zıt ham maddeler var. Bunları farklı reaksiyonlarla birbirlerine uyumlu hale getirdik. O aşamadan sonra ürünlerin hiçbiri birbirine zıt tepki göstermiyor, yanmıyor. Boyama yapılan yerden kalkma yapmıyor, hiçbir şeyden etkilenmiyor. Darbelere karşı da çok mukavemetli malzeme oluştu." diye konuştu.

        Yanmaz boyanın sadece ahşap değil, farklı yapılarda da kullanılabileceğinin altını çizen Kaynar, "İHA, SİHA gibi hava araçları ile askeri araçlar, fabrikalar, çelik donatılar, beton zemin, sac, cam, seramik ve çatı gibi malzemelerin üzerinde de kullanılabilir. Kullandığımız boya, 1500 dereceyi çok rahatlıkla tolere ediyor. Gaz çıkma, akma, dökülme veya ortamı terk etme gibi handikap oluşmadığı için can kaybını engelliyor. Ortamda hem mal hem de can kaybı oluşmuyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynar, Samsun'da kuracağı fabrikada kısa süre içinde boyanın üretimini yaparak satışa sunacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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