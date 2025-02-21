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        Samsun'da rahatsızlanan 2 kişiyi hastaneye UMKE ulaştırdı

        Samsun'un Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki çocuk ile 55 yaşındaki kişi, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:18
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        Samsun'da rahatsızlanan 2 kişiyi hastaneye UMKE ulaştırdı
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        Samsun'un Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki çocuk ile 55 yaşındaki kişi, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Vezirköprü ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Devalan Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Mahalledeki evinde rahatsızlanan 55 yaşındaki M.A'nın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgeye ambulansla ulaşımın mümkün olmaması üzerine arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli sevk edildi.

        Ekipler, evine ulaştıkları M.A'yı ilk tedavisini yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

        UMKE ekipleri, Yakakent ilçesine bağlı Kuzuören Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki Asyanur'u da hastaneye ulaştırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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