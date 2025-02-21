Samsun'da rahatsızlanan 2 kişiyi hastaneye UMKE ulaştırdı
Samsun'un Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki çocuk ile 55 yaşındaki kişi, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Samsun'un Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki çocuk ile 55 yaşındaki kişi, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Vezirköprü ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Devalan Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Mahalledeki evinde rahatsızlanan 55 yaşındaki M.A'nın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgeye ambulansla ulaşımın mümkün olmaması üzerine arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli sevk edildi.
Ekipler, evine ulaştıkları M.A'yı ilk tedavisini yaptıktan sonra hastaneye götürdü.
UMKE ekipleri, Yakakent ilçesine bağlı Kuzuören Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki Asyanur'u da hastaneye ulaştırdı.
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