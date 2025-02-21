Samsun'un simgelerinden Tütün İskelesi karla kaplandı

Samsun'un simgelerinden olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Tütün İskelesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Gazi Mustafa Kemal ile 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelip karaya çıktığı mevki olan Tütün İskelesi'nde kar etkili oldu.

Samsun Limanı içinde bulunan Tütün İskelesi'ndeki sembolik Bandırma Vapuru ile üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının bal mumu heykeli, beyaz örtüyle kaplandı.