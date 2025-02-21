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        Samsun'un simgelerinden Tütün İskelesi karla kaplandı

        Samsun'un simgelerinden olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Tütün İskelesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:07
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        Samsun'un simgelerinden Tütün İskelesi karla kaplandı
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        Samsun'un simgelerinden olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Tütün İskelesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Gazi Mustafa Kemal ile 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelip karaya çıktığı mevki olan Tütün İskelesi'nde kar etkili oldu.

        Samsun Limanı içinde bulunan Tütün İskelesi'ndeki sembolik Bandırma Vapuru ile üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının bal mumu heykeli, beyaz örtüyle kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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