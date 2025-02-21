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        Samsun'da trafik polisleri kara yollarının açık kalması için çalışma yapıyor

        Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve trafiğin aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:58
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        Samsun'da trafik polisleri kara yollarının açık kalması için çalışma yapıyor
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        Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve trafiğin aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

        Samsun'da kar yağışının ardından Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolunda trafik akışının düzenli sağlanması için çalışma yürütüyor.

        Terme ilçesine bağlı Söğütlü mevkisinde yoldan çıkan tıra müdahale eden trafik ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için çalışma yapıyor.

        Yolda kalan sürücülere müdahale eden ekipler, araçları güvenli bölgelere yönlendirerek trafik akışının kapanmasının önüne geçiyor.

        Trafik ekipleri, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda da bulunuyor.

        Karayolları ekipleri ise bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirerek yolun açık kalmasını sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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