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        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı

        Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski ağır ceza hakimi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:33
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        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı
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        Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski ağır ceza hakimi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan eski ağır ceza hakimi H.A'yı (56) Alaçam ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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