Terme Belediyesi kar nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanları besliyor

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara, Belediye tarafından besleme çalışması yapıldı.

Terme Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından havaların soğuması nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sahipsiz hayvanları belirli aralıklarla besliyor.

Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarına mama ve su bırakıldı.

Çalışmalara katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, can dostlarının aç kalmaması için ilçenin farklı noktalarına mama ve su koyduklarını belirterek, "Besleme çalışmalarımızı belirli periyotlarla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kul, çocukların kartopu oynama isteğine de kayıtsız kalmayarak, oyunlarına eşlik etti, onlarla kardan adam yaptı.