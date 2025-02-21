Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı merkezlerde hafta sonu eğitime ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri ile yüz yüze eğitim verilen açık liselerde eğitim öğretime, 22-23 Şubat tarihlerinde il genelinde ara verildiği belirtildi.

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