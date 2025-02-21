Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı merkezlerde hafta sonu eğitime ara verildi
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı eğitim merkezlerinde hafta sonu eğitime ara verildiği bildirildi.
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı eğitim merkezlerinde hafta sonu eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri ile yüz yüze eğitim verilen açık liselerde eğitim öğretime, 22-23 Şubat tarihlerinde il genelinde ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı'nın da 1 Mart Cumartesi gününe ertelendiği kaydedildi.
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