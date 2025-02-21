Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Düzenlenen operasyonda zanlıların adreslerinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 esrarlı sigara, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda E.T. (34) ve E.A'nın (43) ikametlerinde ve iş yerlerinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.

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