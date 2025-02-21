Samsun'da üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için kampüse mama bıraktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için kampüse mama kapları yerleştirdi.

Samsun'da 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için üniversite öğrencileri, OMÜ Kurupelit Kampüsü'nün belirli noktalarına mama kapları koydu.

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Zeynep Nurselin Kot, yaptığı açıklamada, özellikle düşük sıcaklıklarda sahipsiz hayvanların enerji ihtiyacının arttığını söyledi.

OMÜ kampüsünde yoğun bir hayvan popülasyonu bulunduğunu belirten Kot, "Veteriner Fakültesi olarak hayvanların bakım ve beslenmesine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda kampüsün belirli noktalarında besleme alanları oluşturduk. Bu alanlardaki mama ve su kontrollerini günlük olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle kediler için, diğer hayvanlardan korunabilmeleri amacıyla kedi evleri yerleştirdik. Böylece kedilerin soğuk hava koşullarından etkilenmemesini sağlamaktayız." ifadesini kullandı.

Sahipsiz hayvanların beslenmeye devam edebilmesi için mama ve suyun korunaklı alanlara bırakılması gerektiğini vurgulayan Kot, şunları kaydetti:

"Yağmur, kar ve rüzgar nedeniyle mamaların nemlenerek küflenmemesi için dikkatli olunmalı. Evcil hayvanlar ise ev ortamında güvenli şekilde yaşadıkları için beslenme açısından eksiklik yaşamıyor ancak köpekler, tuvalet ihtiyaçları için dışarı çıkmak zorunda. Hava koşulları elvermediğinde uzun yürüyüşler yerine sık ama kısa yürüyüşlerle egzersiz ihtiyaçları karşılanabilir. Son yıllarda köpekler için soğuktan koruyucu kıyafetler de yaygınlaşmış durumda."