Samsun'da kar nedeniyle 156 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Samsun'da kar yağışı nedeniyle 156 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Samsun Valiliğinden edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Atakum ilçesinde 14, Alaçam'da 15, Ayvacık'ta 22, Bafra'da 41, Canik'te 1, Çarşamba'da 23, 19 Mayıs'ta 4, Salıpazarı'nda 14, Terme'de 8, Tekkeköy'de 6 ve Yakakent'te 8 olmak üzere 156 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 293 personel ve 203 araçla kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü de 59 personel ve 35 araçla ana arterlerde çalışma yapıyor.