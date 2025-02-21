Samsun'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Samsun Valisi Orhan Tavlı, motosikletlerin ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, motosikletlerin ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.
Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 21.00 itibarıyla her türlü motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını belirtti.
Acil durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini belirten Tavlı, "Şehrimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımıza ait ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yapmaya devam etmekte olup, buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesini kullandı.
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