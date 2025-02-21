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        Samsun'da esnaftan 3 metrelik kardan adam

        Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen 6 esnaf, yaklaşık 3 metre boyunda kardan adam yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:00
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        Samsun'da esnaftan 3 metrelik kardan adam
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        Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen 6 esnaf, yaklaşık 3 metre boyunda kardan adam yaptı.

        Fenk Mahallesi'nde çeşitli sektörlerden iş yerleri bulunan esnaftan Mehmet Akçay, AA muhabirine, iki yıldır ilçede yoğun kar yağışı görülmediğini belirterek "İki sene önce yağdığında yine kardan adam yapmıştık. Bu yıl kar yağınca tekrar bir araya gelerek bu anıyı yaşamak istedik. Saat 10.00'da başladık, yaklaşık 5 saatte tamamladık. Eğlenceli bir çalışma oldu." dedi.

        İlhan Aksoy ise kardan adamı çok beğendiğini dile getirerek "Bir daha böyle kar yağışı bulamayız diye düşündüm. Arkadaşıma, 'Birinci kata kadar kardan adam yapar mısın?' diye sordum. O da 'Yaparım' dedi. Gerçekten harika olmuş." ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinleri, kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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